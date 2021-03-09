Россиян предупредили о двух коротких рабочих неделях подряд 

Роструде рассказали, что благодаря майским праздникам россиян ждут две короткие рабочие недели подряд. Об этом сообщает ТАСС.

В 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Таким образом, первые две рабочие недели месяца будут четырехдневными.

Как писал «Рамблер», выходные в честь Дня России в 2021 году продлятся с 12 по 14 июня (во вторник, 15 июня, начнется четырехдневная рабочая неделя), в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября (рабочая неделя после праздника будет трехдневной благодаря переходу субботнего выходного 2 января на пятницу, 5 ноября).

Последняя неделя года будет четырехдневной (31 декабря 2021 года — выходной).