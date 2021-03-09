Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россиян предупредили о двух коротких рабочих неделях подряд 

Мария Иванова 55 минут назад
Россиян предупредили о двух коротких рабочих неделях подряд
Фото: ТАСС
В Роструде рассказали, что благодаря майским праздникам россиян ждут две короткие рабочие недели подряд. Об этом сообщает ТАСС.
В 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Таким образом, первые две рабочие недели месяца будут четырехдневными.
Как писал «Рамблер», выходные в честь Дня России в 2021 году продлятся с 12 по 14 июня (во вторник, 15 июня, начнется четырехдневная рабочая неделя), в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября (рабочая неделя после праздника будет трехдневной благодаря переходу субботнего выходного 2 января на пятницу, 5 ноября).
Последняя неделя года будет четырехдневной (31 декабря 2021 года — выходной).
Видео дня. Меган Маркл облила грязью семью принца Гарри в интервью Опре
Общество , Роструд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
00:37
Крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео
В мире Происшествия
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
00:18
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
Общество
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
00:39
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
01:01
Крушивший лифт битой россиянин попал на видео
Происшествия
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
00:28
Porsche пробил стену паркинга в Москве и повис в воздухе
Происшествия Новости Москвы
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
01:48
Гаишник до смерти забил своего 6-летнего сына
Происшествия Криминал
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
00:15
Семья погибла в провалившейся под лед машине в Приморье
Происшествия
Ребенка ударило током в московском ТЦ
03:21
Ребенка ударило током в московском ТЦ
Происшествия Новости Москвы
Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе
01:31
Мужчина «нокаутировал» праздновавшую 8 Марта даму в кафе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение