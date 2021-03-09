Умерла писательница Татьяна Полякова

Во Владимире на 62-м году жизни умерла автор детективов Татьяна Полякова. Об этом сообщает ТАСС.
Менеджер Поляковой Валерия Сергеева рассказала, что последние несколько лет писательница боролась с онкологическим заболеванием.
Прощание с писательницей пройдет 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.
Татьяна Полякова родилась во Владимире, окончила филологический факультет ивановского вуза, позже устроилась воспитательницей в детский сад и проработала там 14 лет.
В 1997 году начала писать детективы. Она выпустила более 90 книг, которые разошлись тиражом более чем в 30 миллионов экземпляров.
Как писал «Рамблер», 6 марта на 82-м году жизни скончался писатель и литературный критик Валентин Курбатов. Советник президента России по культуре Владимир Толстой рассказал, что Курбатов отправился за цветами жене, купил букет и с ним в руках упал на улице.