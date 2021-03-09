Умерла писательница Татьяна Полякова

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Менеджер Поляковой Валерия Сергеева рассказала, что последние несколько лет писательница боролась с онкологическим заболеванием.

Прощание с писательницей пройдет 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Татьяна Полякова родилась во Владимире, окончила филологический факультет ивановского вуза, позже устроилась воспитательницей в детский сад и проработала там 14 лет.

В 1997 году начала писать детективы. Она выпустила более 90 книг, которые разошлись тиражом более чем в 30 миллионов экземпляров.