Умерла писательница Татьяна Полякова 

Автор более 90 детективных романов писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире после онкологического заболевания на 62-м году жизни. Об этом ТАСС во вторник сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре", — сообщила она.