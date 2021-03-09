Михалков рассказал военным о блокаде Ленинграда 

Михалков рассказал военным о воспитании

Режиссер Никита Михалков на встрече с курсантами и преподавателями Военного университета Министерства обороны России высказался о воспитании молодежи. Об этом пишет телеканал «Звезда».

По мнению Михалкова, чтобы с полной самоотдачей защищать Родину, необходимо помнить уроки истории и войны, которые она вела. В пример он привел обсуждение в обществе вопроса — стоило ли защищать Ленинград в Великую Отечественную войну.

«Мы заводимся, начинаем говорить, что так нельзя, но это не имеет значения. Имеет значение, что кто-то имеет право раскрыть рот об этом. Вот что имеет значение, а не наше отношение к этому. Кто-то может раскрыть пасть об этом говорить! Эта мысль может прийти в голову, она обсуждается, поддерживается», — пояснил режиссер.

Он также отметил, что это обсуждение показывает, что слово «воспитание», которое исчезло из образования, «реально исчезло».

В ходе встречи режиссер также отметил, что «проживающей под американским зонтиком» европейские страны уже «дошли до того, что собственную трусость называют толерантностью».