Михалков рассказал военным о блокаде Ленинграда 

Михалков рассказал военным о воспитании
Режиссер Никита Михалков на встрече с курсантами и преподавателями Военного университета Министерства обороны России высказался о воспитании молодежи. Об этом пишет телеканал «Звезда».
По мнению Михалкова, чтобы с полной самоотдачей защищать Родину, необходимо помнить уроки истории и войны, которые она вела. В пример он привел обсуждение в обществе вопроса — стоило ли защищать Ленинград в Великую Отечественную войну.
«Мы заводимся, начинаем говорить, что так нельзя, но это не имеет значения. Имеет значение, что кто-то имеет право раскрыть рот об этом. Вот что имеет значение, а не наше отношение к этому. Кто-то может раскрыть пасть об этом говорить! Эта мысль может прийти в голову, она обсуждается, поддерживается», — пояснил режиссер.
Он также отметил, что это обсуждение показывает, что слово «воспитание», которое исчезло из образования, «реально исчезло».
В ходе встречи режиссер также отметил, что «проживающей под американским зонтиком» европейские страны уже «дошли до того, что собственную трусость называют толерантностью».
«Рамблер» писал, что ранее в своей авторской программе «Бесогон ТВ», Михалков прокомментировал заявления актеров Александры Бортич и Павла Деревянко, которые нелестно отозвались о российских властях, призывая молодых людей отстаивать свои права на улицах. Режиссер выразил недоумение, чем могут быть недовольны в стране люди, которые получают по 200-300 тысяч рублей за съёмочный день.