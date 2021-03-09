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Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова 

Павел Тиунов 44 минуты назад
Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова
Фото: Вконтакте
В Ярославле в возрасте 73 лет из жизни ушла народная артистка РФ Татьяна Иванова. Трагичную новость на своём сайте сообщили представители Российского академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова.
Коллеги Ивановой отметили, что до последних дней своей жизни актриса активно работала в театре. В начале февраля состоялся её бенефис, посвященный 50-летию творческой деятельности. 27 марта Иванова должна была исполнить главную роль в спектакле «На краю земли».
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«Роли Татьяны Борисовны Ивановой, её светлый образ навсегда останутся в истории Волковского театра, в памяти её благодарных зрителей», — говорится в сообщении.

Причина смерти пока не известна.
Татьяна Иванова родилась в 1947 году в Рыбинске. В 1971 году окончила Ярославское театральное училище и сразу была принята в труппу театра имени Фёдора Волкова. За свою 50-летнюю карьеру Иванова играла в таких спектаклях, как «Царская охота», «Солдатская вдова», «Варвары», «Маленькие трагедии», «Горе от ума», «Ревизор», «Горячее сердце», «Лес», «Бешеные деньги», «Таланты и поклонники» и многих других.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно о смерти музыканта Дмитрия Башкирова. Известный пианист, народный артист РСФСР скончался в возрасте 89 лет. Трагичную новость в Facebook сообщил музыкант Лев Маркиз. Он назвал Башкирова одним из «виднейших представителей русской пианистической школы», который «оставил глубокий и яркий след» как музыкант и «как блестящий педагог».
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Общество , Дмитрий Башкиров , Татьяна Иванова
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