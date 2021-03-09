Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова 

Ярославле в возрасте 73 лет из жизни ушла народная артистка РФ Татьяна Иванова . Трагичную новость на своём сайте сообщили представители Российского академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова.

Коллеги Ивановой отметили, что до последних дней своей жизни актриса активно работала в театре. В начале февраля состоялся её бенефис, посвященный 50-летию творческой деятельности. 27 марта Иванова должна была исполнить главную роль в спектакле «На краю земли».

«Роли Татьяны Борисовны Ивановой, её светлый образ навсегда останутся в истории Волковского театра, в памяти её благодарных зрителей», — говорится в сообщении.

Причина смерти пока не известна.

Татьяна Иванова родилась в 1947 году в Рыбинске. В 1971 году окончила Ярославское театральное училище и сразу была принята в труппу театра имени Фёдора Волкова. За свою 50-летнюю карьеру Иванова играла в таких спектаклях, как «Царская охота», «Солдатская вдова», «Варвары», «Маленькие трагедии», «Горе от ума», «Ревизор», «Горячее сердце», «Лес», «Бешеные деньги», «Таланты и поклонники» и многих других.