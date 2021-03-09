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Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова
Фото: yarregion.ru
В Ярославле скончалась актриса театра драмы имени Федора Волкова, народная артистка России Татьяна Иванова.
Как сообщили в департаменте культуры Ярославской области, она умерла 7 марта в возрасте 73 лет.
Причина смерти артистки на данный момент не называется. Прощание с Ивановой состоится 10 марта.
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Отмечается, что до последних дней актриса активно работала в театре, а в феврале состоялся ее бенефис, посвященный 50-летию сценической деятельности.

"Она была одной из самых интересных и сильных актрис Волковского театра, которому она посвятила всю свою творческую жизнь", — говорится в сообщении.

Татьяна Иванова сыграла более 100 ролей в разных спектаклях. Она родилась 5 сентября 1947 года в Рыбинске. В 1971 году окончила Ярославское театральное училище. В частности, артистка играла роли Анисьи ("Власть тьмы"), Раисы Павловны Гурмыжской ("Лес"), миссис Уайр ("Вье Карре"), Анны ("Последний срок") и многие другие.
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Общество , Татьяна Иванова , Ярославль , Ярославская Область
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