Улиток и детскую сыворотку исключили из продэмбарго

Расширен перечень контрсанкционных товаров, которые запрещается ввозить в Россию . Постановление правительства об этом вступает в силу девятого марта.

Теперь в список добавлены молоко и молочная продукция. Исключение составляют специализированное безлактозное молоко, специализированная безлактозная молочная продукция для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания, сыворотка молочная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 90%. Последняя продукция предназначена для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока). Деминерализованную сыворотку практически не производят в России. В прошлом году для нее также было сделано исключение — разрешено было ввезти только 3 тысячи тонн. В 2021 году, чтобы ввезти деминерализованную сыворотку, потребуется подтвердить ее целевое назначение.

Также из списка запрещенных к ввозу товаров исключены племенные улитки виноградные (Helix pomatia) и садовые (Helix aspersa). Однако ввезти их можно будет при наличии разрешения на импорт племенной продукции, выданного Минсельхозом . В марте прошлого года правительство включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Однако ввозить племенных улиток из стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, не было возможности. Сделать исключение для них осенью прошлого года предложил Минсельхоз.