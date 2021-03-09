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Россияне насмерть затискали детеныша тюленя 

Lenta.ru и ещё 2 20 минут назад
Россияне насмерть затискали детеныша тюленя
Фото: Reuters
В Хасанском районе Приморского края россияне насмерть затискали детеныша тюленя, который остался на берегу без матери. Сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» констатировали смерть животного от стресса, испытанного из-за чрезвычайного внимания людей, сообщается в Facebook организации.
Мать и детеныш оказались разъединены ледоломом и штормовым ветром. Мать звала его обратно и даже два раза выбиралась на берег, когда толпа расходилась. Однако вечером она уплыла, а детеныша забрали в центр реабилитации.

«Тюлений ребенок Нелли не пережила шок, который получила в результате слишком активного человеческого внимания на берегу. Она умерла сегодня ночью от физиологических последствий стресса. Детеныши диких животных очень пугливые. Гормоны стресса — адреналин и кортизол — убивают их», — говорится в сообщении центра.

Кроме того, организация опубликовала видео о том, как нельзя вести себя в детенышем тюленя. На кадрах видно, как толпа окружает зверя, а некоторые даже подпускают к нему собак. Детеныш кричит. Как пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов, выброшенного на берег тюленя нельзя сталкивать в воду, нельзя его гладить и помещать в емкость с водой. В таком случае важно обеспечить покой животного и отправить его в центр реабилитации.
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Общество , РИА Новости , Зарубино , Приморский Край
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