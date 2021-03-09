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Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетях 

Lenta.ru и ещё 2 48 минут назад
Россиян предостерегли от публикации чужих фото в соцсетях
Фото: Pixabay
Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова в беседе с агентством «Прайм» предостерегла россиян от публикации чужих фотографий в соцсетях.
По словам эксперта, любая фотография, сделанная другим человеком, является фотографическим произведением, исключительные права на которое принадлежат только автору. Перед публикацией чужого снимка необходимо получить согласие правообладателя.
Всего бывает несколько типов согласий: явное и подразумеваемое. «Например, ставя хэштег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей, и они могут репостнуть фото», — подчеркнула она, добавив, что этот вид согласия спорный, поэтому лучше спросить напрямую.
При этом за использовании фотографии без разрешения правообладателя, в том числе, за публикацию в социальных сетях правообладатель вправе обратиться в суд и потребовать от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждый снимок.
Также возможен вариант, когда человек публикует фотографию с собственным продуктом, но сделанную другим человеком. В таком случае автор снимка может претендовать на доходы от публикации, заключила эксперт.
В августе прошлого года социальную сеть Twitter обвинили в использовании данных пользователей для рекламы. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США направила компании проект исковой жалобы комиссии. В документе сообщается, что в Twitter с 2013 по 2019 год для рекламы использовались телефонные номера и адреса электронной почты пользователей соцсети.
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Комментарии 1
Общество , Социальный мониторинг , Ольга Соколова , Москва , США
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