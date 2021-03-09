Роструд назвал ещё одни длинные выходные в 2021 году 

Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае. Первые две рабочие недели последнего весеннего месяца будут четырёхдневными. Отдых продлится с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщает пресс-служба Роструда . Летом выпадет всего одна короткая неделя, связанная с празднованием Дня России. День 12 июня попадает на субботу, в связи с чем выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Короткой рабочей неделей и длинными выходными отметится начало ноября из-за празднования Дня единства. Рабочими станут дни с 1 по 3 число, выходными — с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя в году закончится в четверг, 30 декабря.