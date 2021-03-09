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Роструд назвал ещё одни длинные выходные в 2021 году 

News.ru и ещё 3 25 минут назад
Роструд назвал ещё одни длинные выходные в 2021 году
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае. Первые две рабочие недели последнего весеннего месяца будут четырёхдневными. Отдых продлится с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.
Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщает пресс-служба Роструда. Летом выпадет всего одна короткая неделя, связанная с празднованием Дня России. День 12 июня попадает на субботу, в связи с чем выходной переносится на понедельник, 14 июня.
Короткой рабочей неделей и длинными выходными отметится начало ноября из-за празднования Дня единства. Рабочими станут дни с 1 по 3 число, выходными — с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя в году закончится в четверг, 30 декабря.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказался о коротких рабочих неделях весной. По его словам, они негативно влияют на экономику и на её восстановление.
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Общество , День Победы , Четырехдневная рабочая неделя , Геннадий Онищенко , Госдума , Роструд
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