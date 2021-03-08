Россия под угрозой? Хакеры об уязвимости перед кибер-атаками из США 

Российские правительственные порталы не защищены от возможных кибер-атак должным образом, заявили Ura.ru опрошенные изданием хакеры. Один из них отметил, что лично нашёл уязвимость госсайта, но на его сигнал тревоги до сих пор никто не отреагировал.

Специалисты по кибербезопасности прокомментировали новость о том, что в США готовят атаки на российский сегмент интернета. Ранее журналисты The New York Times заявили, что американские специалисты готовят нападение на российские сети наряду с введением очередных экономических санкций. Приказ о проведении кибератак якобы отдал сам президент США Джо Байден

Комментируя ситуацию, хакер Сергей Вакулин отметил, что российские правительственные порталы можно взломать, поскольку 100-процентной гарантии их защиты нет. Так, он сам недавно нашёл уязвимость одного из сайтов, которая даёт возможность украсть cookie-файлы. Вакулин отметил, что сообщил о находке администраторам портала, но ответной реакции не последовало до сих пор.

«Пока российскому правительству не сделать плохо, оно не займется безопасностью сайтов», — отметил хакер.

Хакер Александр Варской предположил, что российские сети скорее всего ждут DDoS-атаки с купленных серверов. По его мнению, американцы могут напасть на «объекты критической инфраструктуры», что грозит российскому правительству серьезными проблемами.

Хакеры периодически предпринимают попытку сорвать работу сайтов госслужб. Например, в июле прошлого года, как сообщал «Рамблер», массированной DDoS-атаке подвергся официальный портал ЕГЭ, на котором можно узнать результаты. Для этого выпускнику необходимо указать фамилию, имя, отчество, регион, код регистрации или номер документа без серии и дать согласие на обработку персональных данных. В пике мощность DDoS-атаки составляла шесть гигабитов в секунду. Она была успешно отбита, работоспособность и доступность портала не прерывались.