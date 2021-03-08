Глава МВД призвал ООН предотвратить легализацию наркотиков

«Настаиваем на комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы наркотиков на основе неукоснительного соблюдения государствами обязательств по профильным конвенциям ООН и недопустимости нарколегализации», — приводит РИА Новости слова министра.

При этом он обратил внимание на изменение наркомаршрутов в период пандемии. Согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализацию и легализацию наркотиков в России в 2020 году приравняли к угрозе национальной безопасности.