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Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков 

RT на русском 1 час назад
Глава МВД призвал ООН предотвратить легализацию наркотиков
Фото: ТАСС
Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал ООН не допустить легализации наркотиков.

«Настаиваем на комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы наркотиков на основе неукоснительного соблюдения государствами обязательств по профильным конвенциям ООН и недопустимости нарколегализации», — приводит РИА Новости слова министра.

При этом он обратил внимание на изменение наркомаршрутов в период пандемии. Согласно Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, либерализацию и легализацию наркотиков в России в 2020 году приравняли к угрозе национальной безопасности.
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Общество , Владимир Колокольцев , ООН , МВД , РИА Новости
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