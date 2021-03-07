Михалков упрекнул актеров в недостатке патриотизма

Никита Михалков в прошлом выпуске своей программы «Бесогон» высказал недоумение по поводу ряда популярных артистов, которые участвуют в уличных протестах и призывают участвовать других людей.

Он сравнил 90-е годы, когда в шоу-бизнесе была тотальная безработица, с нынешним временем, и рассекретил огромные гонорары у звезд кино и телевидения. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Съемочный день у востребованных артистов оценивается в суммы от 150 до 300 тысяч рублей.

В последнем выпуске «Бесогона» Михалков вернулся к этой теме.

Он рассказал, что молодые актеры были очень недовольны тем, что он раскрыл масштаб их заработков. Но особенно огорчили знаменитого кинорежиссера слова коллеги.

«Меня задело то, что написал один из лучших сегодняшних режиссеров Жора Крыжовников», — заявил Никита Сергеевич.

Крыжовников утверждает, что «не знает, как теперь относится к председателю Союза кинематографистов»:

«По мнению Михалкова артисты слишком хорошо зарабатывают».

Михалков обратился к Крыжовникову и к другим артистам.

«Наша передача шла больше часа. Неужели вас не заинтересовало, то, что мы говорили про 90-е годы, та нищета, которая была 20 лет назад… Из всего пласта, который мы подняли в прошлом «Бесогоне», вы пропустили все. Абсолютно все — кроме себя самих.

Меня интересует такой вопрос — вы почему так возбудились? Вы цените Голливуд, вы цените американских актёров. Но вы же знаете, что они не то, что не скрывают, что они зарабатывают — они это декларируют, они рекламируют свой заработок. А вы чего так возмутились? Может быть, вы считаете, что не стоите этих денег? Может быть, вы сами так считаете? Вам неловко, вам неудобно? А значит, ребята, все ваши лозунги, разговоры о гражданской позиции, о преодоленном страхе — это всё чистая лажа. Она лишена всякой реальной заинтересованности в том, что происходит в стране…»