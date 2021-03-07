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Москва

Чичерина назвала «ударом в спину» задержание ветеранов Донбасса в Абхазии 

News.ru 19 минут назад
Чичерину возмутило задержание ветеранов Донбасса в Абхазии
Фото: vk.com/chicherinka
Российская певица Юлия Чичерина назвала задержание в Сухуме воевавшего в Донбассе Ахры Авидзбы «ударом в спину» самопровозглашённым на востоке Украины республикам со стороны Абхазии.

Задержание одного из главных командиров и символов Донбасса — это удар в спину осаждённым республикам. Неужели Абхазия забыла, когда она сама находилась в таком же положении? Абсолютно ясно, что дружба нынешних властей с Грузией — а следовательно, и с НАТО — уже даёт о себе знать, — написала артистка в своём Telegram-канале.

По её мнению, абхазское руководство такими действиями поступает предательски не только по отношению к России, но и по отношению к собственному народу.
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Ранее стало известно, что бывший командир интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба был задержан Службой государственной безопасности Абхазии. Отмечается, что Авидзба был активным участником боевых действий в Донбассе.
Как писал NEWS.ru, Авидзба протаранил на автомобиле ворота на российско-абхазской границе из-за отказа пограничников пропустить его на родину. Также помощник президента Абхазии признал, что у него есть задолженности перед госорганами России — на него записано пять автомобилей в Сочи и на них приходят налоги, которые он не всегда вовремя оплачивает.
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Общество , Юлия Чичерина , Ахра Авидзба , НАТО , Абхазия , Грузия , Сухум
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