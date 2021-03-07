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Всерьез заболевший Мясников искупался в Баренцевом море 

Ирина Лебедева 57 минут назад
Всерьез заболевший Мясников искупался в Баренцевом море
Фото: РИА Новости
Александр Мясников поразил пользователей сети силой воли и отвагой.
Совсем недавно телеведущий рассказывал, как у него проявилась крайне неприятная болезнь — опоясывающий лишай. А это не только кожные высыпания и сильные боли, но и потенциальные осложнения, вплоть до слепоты.
Тем не менее, доктор принял решение дома не сидеть, а слетать на выходные на север.
В инстаграме он выложил видеоролик о путешествии: пустынный пляж, земля покрыта снегом, на горизонте — снеговые горы. Мясников заходит в ледяную воду Баренцева моря, окунается, плывет…

«Неземная красота! Всего 2,5 часа лёта от Москвы. Потрясающе красивые у нас места! Берег Баренцева моря, 170 км от Мурманска. А мог бы поддаться своему Герпесу зостер и болям и не поехать на выходные! Так и не увидел бы этого никогда! Никогда нельзя ничего откладывать! И лениться и бояться!», — написал он в микроблоге.

Подписчики оставляют восторженные комментарии.

«Класс!», «Вот это да!», «Удивляете с каждым разом! Вы супер!»

Как ранее писал «Рамблер», ничего страшного не произойдет, если все вдруг снимут маски, заявил в эфире НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Мясников подчеркнул, что польза от ношения медицинских масок давно подвергается сомнению.
Например, они наряду с респираторами не могут гарантировать защиту от гриппа и других инфекций, не говоря уже о коронавирусе.
Всеобщий масочный режим был введен из-за бессилия перед пандемией, отметил телемедик.
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Общество , Александр Мясников
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