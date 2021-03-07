Людмила Лядова пошла на поправку

Стало известно о состоянии народной артистки, композитора Людмилы Лядовой . Её представитель Виталий Мирошников рассказал, что думают врачи о здоровье звездной пациентки.

«Пошла положительная динамика», — сказал Мирошников, которого цитирует ТАСС.

По его словам, Людмила Алексеевна уже может недолго общаться по телефону. Медики еще используют кислородную маску, чтобы стабилизировать состояние Лядовой, но она уже может дышать без нее.

Ранее «Рамблер» сообщал , что 95-летняя Лядова попала в реанимацию с коронавирусом и поражением легких.

Лядова — советский и российский композитор, пианистка, певица. Народная артистка РСФСР, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР.