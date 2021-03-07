Организация «За права человека» объявила о своем роспуске 

Национальная общественная организация "За права человека" правозащитника Льва Пономарева (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента) объявила о своем роспуске. Об этом говорится в заявлении второго чрезвычайного и внеочередного съезда организации, опубликованного в воскресенье на ее официальном сайте

"Мы, делегаты съезда, представители 35 региональных отделений Национальной общественной организации "За права человека", принимаем решение о роспуске организации", — говорится в заявлении.

Свое решение делегаты съезда объяснили вступлением в силу законов об административной и уголовной ответственности для признанных иноагентами некоммерческих организаций, незарегистрированных политических объединений, СМИ и физических лиц за невыполнение установленных для них в законодательстве требований.

Согласно тексту заявления, организация "категорически не признает" себя иностранным агентом.