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Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в Москве
Фото: Lenta.ru
Автора «Песни крокодила Гены» Александра Тимофеевского госпитализировали в московскую клинику. Как сообщает РЕН ТВ, 87-летний писатель почувствовал себя плохо.
По словам супруги Тимофеевского, у него обострилось заболевание пищеварительного тракта. В настоящий момент за состоянием здоровья писателя наблюдают врачи.
Тимофеевский во время работы редактором на киностудии «Союзмультфильм» писал сценарии и песни. Среди его работ популярные строки крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже», прозвучавшие в мультфильме «Чебурашка».
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