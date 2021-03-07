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Москва

В России выявлено 10 253 новых случая коронавируса 

Газета.Ru и ещё 17 7 марта 2021
В России выявлено 10 253 новых случая коронавируса
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в России выявили 10 253 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 12,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 379 пациентов, полностью выздоровели 10 322 человека.
За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 333 029 случаев коронавирусной инфекции, из них 89 473 — с летальным исходом. Вылечились 3 922 246 человек.
Ранее сообщалось, что более 700 тысяч москвичей привились от коронавируса.
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Общество , COVID-19 , Магаданская Область , Москва , Московская область , Санкт-Петербург , Сахалинская Область , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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