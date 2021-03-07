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Бизнесмен Стерлингов призвал Путина «вырубить» интернет в России 

Майк Габриелян 15 минут назад
Стерлингов призвал Путина «вырубить» интернет в России
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Герман Стерлигов призвал президента Владимира Путина «вырубить» интернет на территории России.

«Миллионы детей и взрослых, как я, сидят как дураки в этом интернете и тратят свою жизнь. Мы не можем сами избавиться от него, у нас не хватает силы воли. Помогите нам, Владимир Владимирович, избавиться от интернет-зависимости. Вы — государство, защитите нас от этой наркоты. Вырубайте интернет!» — заявил Стерлингов в инстаграме.

По его мнению, интернет, главный источник «гадостей», заменил россиянам живое общение. Он отвлекает людей и «провоцирует на всякие гадости». После отключения у многих начнется «ломка», но она продлится всего несколько дней и «все будет нормально».
Познер выступил в защиту скопинского маньяка
Ранее Путин назвал «ублюдками и букашками тех», кто в Сети подталкивает детей к суициду. По его словам, «в интернете они Рембо, а как только полиция зашла — в штаны наложили».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в главном здании ФСБ полностью запретили интернет.
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Общество , Герман Стерлигов , Владимир Путин , ФСБ
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