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Европейскую часть России ждет опасная погода 

Газета.Ru 1 час назад
Европейскую часть России ждет опасная погода
Фото: ТАСС
В большинстве регионов европейской части России ожидается сложная и опасная погода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Ныряющий циклон приведет к тому, что погода в канун праздника на всей европейской части России существенно ухудшится: резкое падение давления и сильные снегопады. Не менее важно, что ветер будет от 7 до 12 м/с, а порывы будут достигать 20 м/с. А это уже очень серьезно — будет метель, причем сильная», — сообщил он.

Также ожидаются снежные заносы. Вильфанд подчеркнул, что погода будет представлять опасность.
Непогода затронет Калининградскую, Ленинградскую, Вологодскую области, Карелию и весь Центральный федеральный округ.
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