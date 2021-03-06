В Башкирии произошла массовая драка из-за предпраздничной акции 

В интернете появилось видео из Башкирии, где посетители магазина устроили давку во время предпраздничной акции. Инцидент произошел в городе Белебей, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Местная жительница рассказала, что магазин устроил распродажу игрушек по 39 рублей. При этом длилась она всего час — с 9 до 10 утра.
«Уже к открытию, к 9 часам, человек, может, 150 толпой собрались. И когда открыли вот эти вот двери, так эта вся толпа ринулась в магазин. Кто первым стоял, их всех в магазин «занесли», — рассказала очевидица.
По ее словам, одна из женщин упала в давке, лежала и кричала, её долго не могли поднять. Охранники в это время стояли за стеклами и смеялись, снимая толпу на телефон. Им кричали, чтоб ограничили вход и закрыли ворота, но они не реагировали.
Пострадали и дети, которых взрослые взяли с собой в магазин.
«Детей швыряли, толкали. Сейчас пишут: как вы могли с детьми пойти? Но люди пошли же с детьми не в пивнушку за пивом», — возмутилась свидетельница инцидента.
Местные власти пока не комментировали инцидент.
Отметим, что подобные происшествия регулярно происходят по всему миру, являясь наглядным свидетельством жадности покупателей и некомпетентности продавцов.
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