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Москва

В Башкирии произошла массовая драка из-за предпраздничной акции 

Майк Габриелян 27 минут назад
В интернете появилось видео из Башкирии, где посетители магазина устроили давку во время предпраздничной акции. Инцидент произошел в городе Белебей, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Местная жительница рассказала, что магазин устроил распродажу игрушек по 39 рублей. При этом длилась она всего час — с 9 до 10 утра.

«Уже к открытию, к 9 часам, человек, может, 150 толпой собрались. И когда открыли вот эти вот двери, так эта вся толпа ринулась в магазин. Кто первым стоял, их всех в магазин «занесли», — рассказала очевидица.

По ее словам, одна из женщин упала в давке, лежала и кричала, её долго не могли поднять. Охранники в это время стояли за стеклами и смеялись, снимая толпу на телефон. Им кричали, чтоб ограничили вход и закрыли ворота, но они не реагировали.
Пострадали и дети, которых взрослые взяли с собой в магазин.

«Детей швыряли, толкали. Сейчас пишут: как вы могли с детьми пойти? Но люди пошли же с детьми не в пивнушку за пивом», — возмутилась свидетельница инцидента.

Местные власти пока не комментировали инцидент.
Отметим, что подобные происшествия регулярно происходят по всему миру, являясь наглядным свидетельством жадности покупателей и некомпетентности продавцов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине пенсионеры устроили давку в очереди за бесплатными макаронами.
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Общество , Видео
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