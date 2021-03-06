Россиянам пообещали рост цен на отдых в Сочи 

Эксперты пообещали рост цен на номера в отелях Сочи Краснодарского края на майские праздники, пишет «МК».

Специалисты уверены, что стоимость отдыха увеличится на 20 процентов. Кроме того, они считают, что загрузка гостиниц будет максимальной. Этому способствует пандемия, закрытые границы и ограничения для туристов во многих странах.

Так, средняя стоимость в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях будет достигать 15-20 тысяч рублей в сутки. При этом забронировать свободный номер уже через пару недель будет невозможно, поскольку 80 процентов фонда уже заняты.