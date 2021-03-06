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Россиянам пообещали рост цен на отдых в Сочи 

Lenta.ru 52 минуты назад
Россиянам пообещали рост цен на отдых в Сочи
Фото: Pixabay
Эксперты пообещали рост цен на номера в отелях Сочи и Краснодарского края на майские праздники, пишет «МК».
Специалисты уверены, что стоимость отдыха увеличится на 20 процентов. Кроме того, они считают, что загрузка гостиниц будет максимальной. Этому способствует пандемия, закрытые границы и ограничения для туристов во многих странах.
Так, средняя стоимость в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях будет достигать 15-20 тысяч рублей в сутки. При этом забронировать свободный номер уже через пару недель будет невозможно, поскольку 80 процентов фонда уже заняты.
Ранее в феврале эксперты сравнили стоимость проживания в отелях Турции и Сочи и пришли к выводу, что наиболее доступные недельные туры по системе «все включено» на даты конца февраля предлагают турецкие курорты, в частности — отели турецкой Антальи. В некоторых турецких отелях категории «пять звезд» можно забронировать турпакеты с системой ultra all inclusive за 54–65 тысяч рублей на двоих в неделю.
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Общество , Анталья , Краснодарский Край , Сочи , Турция
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