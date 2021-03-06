Названа причина популярности «мужских» профессий среди женщин

Бизнес-психолог Ольга Кускова объяснила, почему женщины все чаще выбирают профессии, которые привыкли считать мужскими. По словам специалиста, это не связано с желанием "слабого" пола доминировать.

Она также отметила, что называть женщин слабыми в настоящее время стало неуместно, так как они чаще мужчин "ходят в фитнес-центры, на тренажеры". По словам Кусковой, женщин стало намного больше и на курсах вождения. Таким образом, традиционные гендерные роли уходят в прошлое. Поэтому нет ничего удивительного в том, что перемены коснулись и рынка труда, передает слова психолога "Радио 1"

Кроме того, привлекать женщин "мужская" профессия может как по причине интереса, так и из экономической необходимости, подчеркнула Кускова. Она рассказала, как удивилась 18-летним девушкам, которые пошли работать на инспекторов ДПС "с горящими глазами".

"Когда срочно нужна работа, люди вынуждены брать первое, что попадется под руку. Возможно, грузчиками женщины идут работать не от хорошей жизни", — отметила она. При этом эксперт подчеркнула, что считает все профессии достойными и нужными.