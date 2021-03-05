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Москва

В российских школах ограничат доступ к негативному контенту 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В российских школах ограничат доступ к негативному контенту
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
Минпросвещения России намерено настроить Wi-Fi в российских школах таким образом, чтобы учащиеся могли получить доступ только к верифицируемой информации. Об этом журналистам рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо, — заявил Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что до конца 2021 года все городские, сельские школы и даже школы в отдалённых районах планируется подключить к Интернету.
Ранее омский студент Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи, вынужденный залазить на берёзу, чтобы подключаться к онлайн-занятиям, сообщил, что в деревне установили вышку сотовой связи.
Как сообщал NEWS.ru, опрос исследовательского холдинга «Ромир» в октябре прошлого года показал, что родители в России в последнее время всё больше ограничивают для своих детей свободный доступ в Интернет.
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Комментарии
Общество , Сергей Кравцов
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