В российском регионе запретили продажу алкоголя 8 марта 

Запрет на продажу 8 марта алкогольной продукции в Кызыле установлен для «обеспечения правопорядка и безопасности». Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.
«В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города 8 марта 2021года», — говорится в сообщении.
Власти города также «настоятельно рекомендовали» кафе и ресторанам города в праздник отказать от реализации алкоголя для «борьбы с алкоголизацией населения».
В сообщении подчеркивается, что за соблюдением запрета будут следить сотрудники правоохранительных органов в ходе специальных рейдов.
«Рамблер» писал, что ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев обратился к главе Минпромторга с просьбой запретить производство и продажу детского шампанского, так как оно является рекламой алкоголя в детской среде.