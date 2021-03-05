В российском регионе запретили продажу алкоголя 8 марта 

«В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города 8 марта 2021года», — говорится в сообщении.