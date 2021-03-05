Познер выступил в защиту скопинского маньяка

«Этот человек уже отсидел свой срок, и он больше не преступник. Поэтому он имеет такие же права, как и все остальные», — заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер , комментируя сообщения о якобы приглашении на съемки ток-шоу освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова

«Мохов отсидел 17 лет в тюрьме. Теперь, будучи на свободе, он имеет такие же права, как и все остальные. Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти», — считает телеведущий Владимир Познер.

«Хотя мне представляется это несколько странным. Я, например, не пригласил бы Виктора Мохова, — продолжил собеседник. — Но запрещать это никак нельзя. Телевидение имеет право приглашать кого хочет, если это не противоречит закону».

«Люди всегда интересуются тем, что происходит за замочной скважиной, разными скандальными вещами. Сколько таких программ на телевидении — «Пусть говорят» и другие. Ничего нового в этом нет. А почему с этим надо бороться? — удивился Познер. — Очевидно, мы так устроены, что нас интересуют такие вещи».

Телеведущий также напомнил о том, что «в США, если человек сидит в тюрьме, тогда он не имеет права, к примеру, писать книгу о своем преступлении и получать за это деньги». «Но когда он отсидел свой срок, он больше не преступник. Это разные вещи», — заключил Познер.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова, и предложил «телевидение забить досками наглухо».

Комментируя слова Прилепина, телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что «такие вопросы надо решать на законодательном уровне ». «В Соединенных Штатах есть законодательство, которое запрещает преступникам монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще», — сказал журналист, рассуждая о необходимости принятия подобных мер в России.

Позже представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу «скопинского маньяка».

Напомним, 70-летнего Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили , что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).