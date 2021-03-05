Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется в марте 

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Вторая российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации во второй половине марта этого года. Об этом телеканалу «Россия 1» сообщил глава разработчика препарата, научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию», — заявил Максютов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что применение «ЭпиВакКороны» одобрено для людей старше 60 лет. Вакцина успешно прошла клинические испытания последних фаз среди пожилых граждан.