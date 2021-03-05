Соцсетям прописали критерии противоправной информации 

Роскомнадзор разработал критерии, по которым публикации в социальных сетях можно отнести к запрещённым. Соответствующий проект приказа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

России с 1 февраля этого года вступил в силу закон, согласно которому соцсети с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны самостоятельно находить и блокировать запрещённый контент, в том числе детскую порнографию, способы изготовления наркотиков и призывы к суициду. Если соцсеть сомневается в качестве контента, у неё есть сутки, чтобы подумать, а затем ограничить доступ и обратиться в Роскомнадзор

детскую порнографию, способы совершения суицида и призывы к нему;

методы изготовления и использования наркотиков, психотропных веществ, места их продажи и выращивания наркосодержащих растений;

рекламу азартных игр и дистанционной продажи алкоголя, которая запрещена в РФ;

призывы к участию детей в противоправных действиях, опасных для жизни и здоровья;

нецензурные оскорбления человеческого достоинства, нравственности, публикации с явным неуважением к обществу, государству, официальным госсимволам России, её Конституции и властям;

призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, несогласованным акциям, недостоверная информация, которая создаёт угрозу жизни граждан или имуществу, помехи работе объектов транспортной или социальной инфраструктуры и так далее.

информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России. Согласно разработанному документу, при мониторинге публикаций соцсети должны удалять следующую информацию:

В приказе говорится, что владелец соцсети должен направить эти сведения в Роскомнадзор через личный кабинет на сайте ведомства. Ему нужно указать адрес страницы и описать суть нарушения.