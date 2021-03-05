Соцсетям прописали критерии противоправной информации 

Роскомнадзор разработал критерии, по которым публикации в социальных сетях можно отнести к запрещённым. Соответствующий проект приказа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В России с 1 февраля этого года вступил в силу закон, согласно которому соцсети с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны самостоятельно находить и блокировать запрещённый контент, в том числе детскую порнографию, способы изготовления наркотиков и призывы к суициду. Если соцсеть сомневается в качестве контента, у неё есть сутки, чтобы подумать, а затем ограничить доступ и обратиться в Роскомнадзор.
Согласно разработанному документу, при мониторинге публикаций соцсети должны удалять следующую информацию:
- детскую порнографию, способы совершения суицида и призывы к нему;
- методы изготовления и использования наркотиков, психотропных веществ, места их продажи и выращивания наркосодержащих растений;
- рекламу азартных игр и дистанционной продажи алкоголя, которая запрещена в РФ;
- призывы к участию детей в противоправных действиях, опасных для жизни и здоровья;
- нецензурные оскорбления человеческого достоинства, нравственности, публикации с явным неуважением к обществу, государству, официальным госсимволам России, её Конституции и властям;
- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, несогласованным акциям, недостоверная информация, которая создаёт угрозу жизни граждан или имуществу, помехи работе объектов транспортной или социальной инфраструктуры и так далее.
- информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.
В приказе говорится, что владелец соцсети должен направить эти сведения в Роскомнадзор через личный кабинет на сайте ведомства. Ему нужно указать адрес страницы и описать суть нарушения.
Накануне Роскомнадзор подготовил проект приказа, предлагающий обязать социальные сети устанавливать программное обеспечение для подсчёта количества пользователей. Документ утверждает методику определения числа посещений ресурса, чтобы определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента.