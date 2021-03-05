Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Соцсетям прописали критерии противоправной информации 

Парламентская газета 1 час назад
Соцсетям прописали критерии противоправной информации
Фото: PEXELS
Роскомнадзор разработал критерии, по которым публикации в социальных сетях можно отнести к запрещённым. Соответствующий проект приказа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В России с 1 февраля этого года вступил в силу закон, согласно которому соцсети с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны самостоятельно находить и блокировать запрещённый контент, в том числе детскую порнографию, способы изготовления наркотиков и призывы к суициду. Если соцсеть сомневается в качестве контента, у неё есть сутки, чтобы подумать, а затем ограничить доступ и обратиться в Роскомнадзор.
Согласно разработанному документу, при мониторинге публикаций соцсети должны удалять следующую информацию:
  • детскую порнографию, способы совершения суицида и призывы к нему;
  • методы изготовления и использования наркотиков, психотропных веществ, места их продажи и выращивания наркосодержащих растений;
  • рекламу азартных игр и дистанционной продажи алкоголя, которая запрещена в РФ;
  • призывы к участию детей в противоправных действиях, опасных для жизни и здоровья;
  • нецензурные оскорбления человеческого достоинства, нравственности, публикации с явным неуважением к обществу, государству, официальным госсимволам России, её Конституции и властям;
  • призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, несогласованным акциям, недостоверная информация, которая создаёт угрозу жизни граждан или имуществу, помехи работе объектов транспортной или социальной инфраструктуры и так далее.
  • информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.
В приказе говорится, что владелец соцсети должен направить эти сведения в Роскомнадзор через личный кабинет на сайте ведомства. Ему нужно указать адрес страницы и описать суть нарушения.
Накануне Роскомнадзор подготовил проект приказа, предлагающий обязать социальные сети устанавливать программное обеспечение для подсчёта количества пользователей. Документ утверждает методику определения числа посещений ресурса, чтобы определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Парламентская газета: последние новости
В России за сутки выявили 11 359 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 11 359 новых случаев коронавируса Роспотребнадзор запретил складывать снег в песочницы Роспотребнадзор запретил складывать снег в песочницы Союз «Альянс врачей» признан иноагентом Союз «Альянс врачей» признан иноагентом
Комментарии
Общество , Роскомнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ольгу Рапунцель травят за секс-ролики с ее участием
00:58
Ольгу Рапунцель травят за секс-ролики с ее участием
Шоу-бизнес
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Видео с места нападения афганистанца в Швеции
00:45
Видео с места нападения афганистанца в Швеции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение