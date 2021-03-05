Скабеева посмеялась над украинским «дядьколюбом» 

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на отрывок украинской передачи, в которой геев предложили называть дядьколюбами. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

В отрывке программы одна из ведущих спросила, есть ли в украинском языке аналог слова «гей».

«Есть, «дядьколюб». Или, на галицкий манер, «вуйколюб», — ответила ей коллега.

«Не устаю восхищаться креативной этимологии украинского языка. ’Гей’ на великом языке древних укров будет ‘дядьколюб’ Главное, щоб не як у москалів», — так прокомментировала это Скабеева (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», ранее на Украине вступил в силу закон, ограничивший использование русского языка. С 16 января сотрудники украинских больниц, магазинов, ресторанов, аптек (вся сфера услуг) обязаны разговаривать с клиентами на украинском языке. Обслуживание на русском или других языках возможно только по просьбе клиента.