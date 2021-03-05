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Москва

Российские врачи приняли роды у девушки без почек 

Lenta.ru 1 час назад
Российские врачи приняли роды у девушки без почек
Фото: РИА Новости
Московские врачи успешно приняли роды у женщины без двух почек. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza». Шансов забеременеть практически не было.
Аутоиммунное заболевание диагностировали у Натальи в 17 лет. Почки девушки перестали функционировать, тогда дорном органа стал для нее отец. Следующие 14 лет Наталья жила обычной жизнью, но потом у нее началось отторжение трансплантированной почки.
В итоге Наталье пришлось перейти на аппаратное очищение организма от токсинов — гемодиализ. Беременность девушки для врачей стала неожиданностью. Ее курировали сразу несколько специалистов, а во время родов успешно провели кесарево сечение. Новорожденный чувствует себя хорошо и набирает вес.
Ранее врачи родильного дома №3 в Уфе спасли раненную в живот женщину и сохранили жизнь новорожденного. Женщина поступила в учреждение на 34-й неделе беременности. Она получила глубокое проникающее ранение живота, в результате которого было, в частности, задето предплечье плода.
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Общество , Башкортостан , Москва , Уфа
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