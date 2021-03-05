Российские врачи приняли роды у девушки без почек 

Московские врачи успешно приняли роды у женщины без двух почек. Об этом сообщил Telegram -канал «Baza». Шансов забеременеть практически не было.

Аутоиммунное заболевание диагностировали у Натальи в 17 лет. Почки девушки перестали функционировать, тогда дорном органа стал для нее отец. Следующие 14 лет Наталья жила обычной жизнью, но потом у нее началось отторжение трансплантированной почки.

В итоге Наталье пришлось перейти на аппаратное очищение организма от токсинов — гемодиализ. Беременность девушки для врачей стала неожиданностью. Ее курировали сразу несколько специалистов, а во время родов успешно провели кесарево сечение. Новорожденный чувствует себя хорошо и набирает вес.