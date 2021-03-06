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Диетолог назвала оптимальную порцию блинов в Масленицу 

Вечерняя Москва и ещё 7 18 минут назад
Диетолог назвала оптимальную порцию блинов в Масленицу
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Человек с нормальным весом может позволить себе съесть за один раз около 150-200 граммов блинов. Об этом в преддверии масленичной недели (8-14 марта) рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Специалист пояснила, что ограничение порций позволит избежать переедания, чувства тяжести и не злоупотреблять сахаром. С учетом веса начинки или припека 150-200 граммов — это обычно три-четыре блинчика.
Если в анамнезе имеются какие-либо заболевания, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. Рекомендации по питанию в таких случаях должен дать врач.
Чтобы снизить калорийность блинов, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, а также молочную сыворотку. Также можно уменьшить количество сахара и желтков, частично заменив их белками, а вместо пшеничной муки высшего сорта использовать различные виды цельнозерновой муки: гречневую, полбяную, ржаную.
Однако следует понимать, что и в случае изменения рецепта блины остаются довольно калорийными — около 200 килокалорий на 100 граммов, цитирует Стародубову РИА Новости.
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Общество , Антонина Стародубова , РИА Новости , Москва
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