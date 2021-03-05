Владикавказ и Туапсе свяжет электропоезд «Ласточка» 

Все новости на карте

С мая 2021 года по маршруту Владикавказ-Туапсе начнет курсировать скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.кабар

Поезд также свяжет Туапсе с городом Прохладный в Кабардино-Балкарии.

«С мая текущего года планируется организация скоростного железнодорожного сообщения поездом «Ласточка» по маршруту Владикавказ–Туапсе», — рассказали в ведомстве.

Электропоезд будет останавливаться на пунктах в пределах границ Кабардино-Балкарской Республики и самых популярных городов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.