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Владикавказ и Туапсе свяжет электропоезд «Ласточка» 

ТК «Звезда» и ещё 1 43 минуты назад
Владикавказ и Туапсе свяжет электропоезд «Ласточка»
Фото: РИА Новости
С мая 2021 года по маршруту Владикавказ-Туапсе начнет курсировать скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.кабар
Поезд также свяжет Туапсе с городом Прохладный в Кабардино-Балкарии.

«С мая текущего года планируется организация скоростного железнодорожного сообщения поездом «Ласточка» по маршруту Владикавказ–Туапсе», — рассказали в ведомстве.

Электропоезд будет останавливаться на пунктах в пределах границ Кабардино-Балкарской Республики и самых популярных городов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
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Общество , Минтранс РФ , Владикавказ , Кабардино-Балкарская Республика , Краснодарский Край , Прохладный , Республика Северная Осетия — Алания , Туапсе , Южный
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