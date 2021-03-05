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Сейшельские острова откроют границы для туристов с 25 марта 

Газета.Ru 1 час назад
Сейшельские острова откроют границы для туристов
Фото: depositphotos.com
Министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегонде заявил об открытии границ Сейшельских островов для туристов с 25 марта. Об этом сообщает Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра.
Гражданам, прибывающим на острова, нужно будет иметь с собой отрицательный ПЦР-тест, проведенный в течение 72 часов до прибытия в страну.
Также министр отметил, что туристам необходимо соблюдать санитарные меры, что означает обязательное ношение масок, дезинфекцию рук и социальное и физическое дистанцирование.
Однако границы останутся закрыты для граждан Южной Африки. Данное решение было принято для защиты людей из европейских стран, добавил Радегонде.
Ранее правительство Грузии расширило список стран, граждане которых с 1 марта 2021 года смогут прибывать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
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Общество , Грузия , Сейшелы , ЮАР
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