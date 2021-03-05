Сейшельские острова откроют границы для туристов

Министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегонде заявил об открытии границ Сейшельских островов для туристов с 25 марта. Об этом сообщает Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра.

Гражданам, прибывающим на острова, нужно будет иметь с собой отрицательный ПЦР-тест, проведенный в течение 72 часов до прибытия в страну.

Также министр отметил, что туристам необходимо соблюдать санитарные меры, что означает обязательное ношение масок, дезинфекцию рук и социальное и физическое дистанцирование.

Однако границы останутся закрыты для граждан Южной Африки. Данное решение было принято для защиты людей из европейских стран, добавил Радегонде.

Ранее правительство Грузии расширило список стран, граждане которых с 1 марта 2021 года смогут прибывать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.