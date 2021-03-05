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Когда это все закончится: В Москву придет аномальный холод 6 марта 

Елена Прошина 58 минут назад
Когда это все закончится: В Москву придет аномальный холод 6 марта
Фото: ТАСС
Метеоролог Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальных холодах в субботу, 6 марта. Об этом сообщает ТАСС.
В течение рабочей недели температуры в столичном регионе были выше нормы, но на выходных ожидается холодная аномалия.
В ночь на 6 марта в Москве и области, по прогнозу Гидрометцентра, похолодает до минус 14 градусов, а днем будет около пяти градусов ниже ноля. Порывы ветра начнут достигать 17 метров в секунду. В воскресенье, 7 марта, станет чуть теплее.
Вильфанд отмечал, что в субботу температура будет отставать от нормы на три градуса, в воскресенье она окажется около нормы, а в праздничный понедельник, 8 марта, снова будет холоднее нормы на два-четыре градуса.
По расчетам «Фобоса», в Международный женский день погода будет больше соответствовать 23 февраля: небольшой снег, утренние морозы около минус пяти-десяти градусов и от минус двух до семи градусов ниже ноля днем.
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Общество , Роман Вильфанд
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