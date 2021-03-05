Когда это все закончится: В Москву придет аномальный холод 6 марта 

Метеоролог Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальных холодах в субботу, 6 марта. Об этом сообщает ТАСС.

В течение рабочей недели температуры в столичном регионе были выше нормы, но на выходных ожидается холодная аномалия.

В ночь на 6 марта в Москве и области, по прогнозу Гидрометцентра, похолодает до минус 14 градусов, а днем будет около пяти градусов ниже ноля. Порывы ветра начнут достигать 17 метров в секунду. В воскресенье, 7 марта, станет чуть теплее.

Вильфанд отмечал, что в субботу температура будет отставать от нормы на три градуса, в воскресенье она окажется около нормы, а в праздничный понедельник, 8 марта, снова будет холоднее нормы на два-четыре градуса.

По расчетам «Фобоса», в Международный женский день погода будет больше соответствовать 23 февраля: небольшой снег, утренние морозы около минус пяти-десяти градусов и от минус двух до семи градусов ниже ноля днем.