Прилепин осудил россиян из-за шоу с маньяком

Запад оказался тлетворным местом с проститутками, воинствующими геями и педофилами. Но Россия стала лучшим учеником этого самого Запада. Наше общество омерзительно, высказался на своей официальной странице в социальной сети писатель, телеведущий и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин

Автор романа «Обитель» опубликовал обличительный монолог после распространения новости о том, что так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова , вышедшего на свободу, позвали на одно из российских ток-шоу. Отсидевший преступник нарушил предписание о запрете выезда из своего родного города и отправился в столицу.

Прилепин, сам уроженец Скопина, по этому поводу заявил, что Мохову, вероятно, заплатили «миллиона три». Как отметил писатель, он много раз говорил, что Россия сегодня напоминает фильмы советской поры, в которых показывали «тлетворный Запад». И страна оказалась лучшим учеником этой, когда-то осуждаемой цивилизации.

Мы омерзительны. Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и всё это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным. И три социальных собственных Сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтёры». И никакой анонимности в Сети. И больше никто никогда никаких педофилов по центральному телевидению не увидит, — заявил Прилепин в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, литератор объяснил, почему он «изменил» оппозиции и встал на сторону государственной власти страны.

В своём Telegram-канале Прилепин рассказал, что некоторое время назад во время выступления его спросили, почему он раньше был в оппозиции, а теперь изменил взгляды. По словам писателя, у него возникло ощущение, что его собеседник «родился сегодня утром и весь мир для него в новинку».