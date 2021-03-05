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Телеканалы опровергли участие «скопинского маньяка» в их ток-шоу 

Москва24 и ещё 8 3 часа назад
Телеканалы опровергли участие «скопинского маньяка» в их ток-шоу
Фото: youtube.com/Криминальная Россия
Представители ведущих федеральных телеканалов опровергли слухи об участии в их ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщает РИА Новости.
Накануне стало известно, что освободившийся из колонии Мохов так и не приехал в назначенный срок в свой дом в Скопине. Он должен был прибыть в город не позже 4 марта и встать на учет в течение трех рабочих дней. Однако до конца дня он так и не появился.
В некоторых СМИ предположили, что после освобождения Мохов поехал не в Скопин, а в Москву для съемок в ток-шоу. Однако ни на одном из ведущих каналов эту информацию не подтвердили. "У нас нет планов съемки программы с таким героем", — заявил ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов.
Ксения Собчак, ведущая на Первом канале шоу "Док-ток", также сообщила, что у нее не было никаких материалов с Моховым. В пресс-службе ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24", Россия К") рассказали, что подобные съемки не планируются.

"На наших телеканалах ни в каких форматах такого гостя не было", — ответили в Газпром-медиа.

В медиахолдинг входят такие телеканалы, как ТНТ, "Пятница", "Суббота", ТВ-3 и "Матч ТВ". В пресс-службе НТВ тоже сообщили, что в их съемках Мохов не принимал никакого участия.
Ранее, 3 марта, "скопинский маньяк" вышел на свободу спустя 17 лет в исправительной колонии. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет. Мохов держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. В неволе одна из девушек два раза рожала от него, но Мохов отбирал детей.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Борисов , Виктор Мохов , Ксения Собчак , Газпром-медиа , ФСИН , РИА Новости , ВГТРК , НТВ , Москва , Рязанская Область
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