Телеканалы опровергли участие «скопинского маньяка» в их ток-шоу 

Представители ведущих федеральных телеканалов опровергли слухи об участии в их ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова , сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что освободившийся из колонии Мохов так и не приехал в назначенный срок в свой дом в Скопине . Он должен был прибыть в город не позже 4 марта и встать на учет в течение трех рабочих дней. Однако до конца дня он так и не появился.

В некоторых СМИ предположили, что после освобождения Мохов поехал не в Скопин, а в Москву для съемок в ток-шоу. Однако ни на одном из ведущих каналов эту информацию не подтвердили. "У нас нет планов съемки программы с таким героем", — заявил ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов

Ксения Собчак , ведущая на Первом канале шоу "Док-ток", также сообщила, что у нее не было никаких материалов с Моховым. В пресс-службе ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24", Россия К") рассказали, что подобные съемки не планируются.

"На наших телеканалах ни в каких форматах такого гостя не было", — ответили в Газпром-медиа.

В медиахолдинг входят такие телеканалы, как ТНТ, "Пятница", "Суббота", ТВ-3 и "Матч ТВ". В пресс-службе НТВ тоже сообщили, что в их съемках Мохов не принимал никакого участия.