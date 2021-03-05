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Москва

«Аэрофлот» предложил сделать регистрацию в аэропорту платной 

Вечерняя Москва и ещё 9 21 минуту назад
«Аэрофлот» предложил платную регистрацию в аэропорту
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
В «Аэрофлоте» предложили ввести платную регистрацию в аэропортах. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщают «Известия».
Уточняется, что компания направила в министерство транспорта РФ предложение исключить из федеральных авиационных правил перевозчиков бесплатно регистрировать пассажиров. Инициативу «Аэрофлота» изучили в Росавиации, а также отметили социально-негативные риски данного предложения.
В Минтрансе сообщили, что никаких решений в настоящий момент по этому вопросу не принимали. В Росавиации письмо не стали комментировать.
Представитель компании Михаил Демин уточнил, что «Аэрофлот» предложил исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту. Он подчеркнул, что на данный момент тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но все больше людей делают это онлайн.
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Общество , Михаил Демин , Росавиация , Аэрофлот , Минтранс РФ , газета "Известия" , Москва
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