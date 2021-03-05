«Аэрофлот» предложил платную регистрацию в аэропорту

«Аэрофлоте» предложили ввести платную регистрацию в аэропортах. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщают « Известия ».

Уточняется, что компания направила в министерство транспорта РФ предложение исключить из федеральных авиационных правил перевозчиков бесплатно регистрировать пассажиров. Инициативу «Аэрофлота» изучили в Росавиации , а также отметили социально-негативные риски данного предложения.

В Минтрансе сообщили, что никаких решений в настоящий момент по этому вопросу не принимали. В Росавиации письмо не стали комментировать.