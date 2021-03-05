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В России предложили сделать платной регистрацию в аэропортах 

Газета.Ru 11 минут назад
В России предложили сделать платной регистрацию в аэропортах
Фото: ТАСС
Авиакомпания "Аэрофлот" предложила Минтрансу России ввести услугу платной регистрации в аэропортах. Компания уже направила ведомству соответствующую инициативу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. Согласно инициативе, в федеральные авиационные правила (ФАП) предусмотрено внесение изменений.
Из них предлагается исключить обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Как рассказал собеседник издания, Росавиация уже изучила данное предложение и указала на социально-негативные риски предлагаемой меры. При этом в Минтрансе сообщили, что по этому вопросу никаких решений не принималось.
Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин в беседе с изданием рассказал, что нововведение предполагает исключение из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Он отметил, что в настоящее время тариф включает регистрацию на стойке в аэропорту, однако все больше людей используют онлайн-регистрацию.
Источник в одной из крупных авиакомпаний уточнил, что пассажиры после введения такой услуги могли бы выбирать — платить за регистрацию в воздушной гавани или сделать это бесплатно онлайн. Стоимость билетов уменьшится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, добавил он.
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Комментарии
Общество , Михаил Демин , Росавиация , Аэрофлот , Минтранс РФ , газета "Известия"
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