В Москве вылечили пациентку со стопроцентным поражением легких

«Она проявила абсолютное доверие к персоналу, спокойствие. То есть на всем протяжении лечения она была абсолютно спокойна. Плюс, желание вернуться к детям. И даже в крайне тяжелое для нее время, когда она могла сказать всего несколько слов, она всегда говорила о том, что не говорите детям о моем состоянии. Скажите, что у меня все хорошо», — рассказал лечащий врач Заур Феликсович Мисиков.