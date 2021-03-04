В Москве вылечили пациентку со стопроцентным поражением легких

В Москве выписали домой пациентку, которая вылечилась после полного поражения легких. Она провела в больнице почти три месяца, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Женщина была госпитализирована во временный госпиталь на ВДНХ в декабре 2020 года. Через несколько дней после выявления у нее COVID-19, обследование КТ показало стопроцентное поражение легких. Пациентка провела 80 дней в реанимации, большую часть этого времени она лежала на животе, пока была подключена к аппарату ИВЛ.
«Она проявила абсолютное доверие к персоналу, спокойствие. То есть на всем протяжении лечения она была абсолютно спокойна. Плюс, желание вернуться к детям. И даже в крайне тяжелое для нее время, когда она могла сказать всего несколько слов, она всегда говорила о том, что не говорите детям о моем состоянии. Скажите, что у меня все хорошо», — рассказал лечащий врач Заур Феликсович Мисиков.
Напомним, аналогичные случаи происходили и ранее. В феврале в районной клинической больнице города Видное врачи спасли 49-летнюю пациентку с COVID-19, у которой были полностью поражены легкие. А сегодня стало известно, что в Твери медики помогли беременной пациентке с пневмонией со стопроцентным поражением легких.