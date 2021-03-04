В РПЦ заявили об эффективности церковного правосудия

«Эти решение общецерковного суда свидетельствуют о том, что система церковного правосудия эффективна и без проволочек работает — в том числе в отношении епископов», — заявил Кипшидзе.

Он также напомнил о праве каждого человека посодействовать в наказании церковного правонарушения посредством церковных судов. Для этого нужно передать соответствующие свидетельства либо в епархиальный суд, если речь идет о священниках, либо в общецерковный, если в правонарушении уличен архиерей, пишет РИА «Новости».

Ранее 3 марта на заседании в Новоспасском монастыре Высший общецерковный суд постановил запретить в священнослужении епископа Игнатия (Тарасова) и Игнатия (Бузова). В настоящее время патриарх Кирилл должен выбрать «место пребывания для несения покаянных трудов» для обоих архиереев.

Отмечается, что запрет в служении — одна из серьезных санкций в каноне Русской православной церкви.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал о том, что патриарх Кирилл оказался знатоком единоборств.