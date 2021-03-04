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РПЦ заявила об эффективности церковного правосудия 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
В РПЦ заявили об эффективности церковного правосудия
Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский
Член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе заявил об эффективности церковного правосудия. Такой вывод он сделал на основании недавнего запрета в священнослужении двух епископов РПЦ.

«Эти решение общецерковного суда свидетельствуют о том, что система церковного правосудия эффективна и без проволочек работает — в том числе в отношении епископов», — заявил Кипшидзе.

Он также напомнил о праве каждого человека посодействовать в наказании церковного правонарушения посредством церковных судов. Для этого нужно передать соответствующие свидетельства либо в епархиальный суд, если речь идет о священниках, либо в общецерковный, если в правонарушении уличен архиерей, пишет РИА «Новости».
Ранее 3 марта на заседании в Новоспасском монастыре Высший общецерковный суд постановил запретить в священнослужении епископа Игнатия (Тарасова) и Игнатия (Бузова). В настоящее время патриарх Кирилл должен выбрать «место пребывания для несения покаянных трудов» для обоих архиереев.
Отмечается, что запрет в служении — одна из серьезных санкций в каноне Русской православной церкви.
Напомним, ранее «ФедералПресс» писал о том, что патриарх Кирилл оказался знатоком единоборств.
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Общество , Вахтанг Кипшидзе , РПЦ , РИА Новости , ФедералПресс
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