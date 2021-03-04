По Центральной России ударит «барический молоток»

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил в Instagram жителей Центральной России об опасности сильных колебаний атмосферного давления.
"Москвичей ударит барическим "молотком". Такие значимые изменения атмосферного давления — более чем на 7-10 единиц за сутки самым негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей", — написал он.
По словам синоптика, в ближайшие несколько дней произойдет несколько резких взлетов атмосферного давления, которые будут чередоваться с падениями "до барического дна".
"То есть, практически каждые сутки мы будем стремительно "погружаться" в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток", — добавил он.
Тишковец считает, перепады вызваны серией североатлантических циклонов, которые спровоцируют быструю смену теплых и холодных воздушных масс.