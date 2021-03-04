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Погода в России: По жителям Центральной России ударит «барический молоток» 

РИА Новости 1 час назад
По Центральной России ударит «барический молоток»
Фото: РИА Новости
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил в Instagram жителей Центральной России об опасности сильных колебаний атмосферного давления.

"Москвичей ударит барическим "молотком". Такие значимые изменения атмосферного давления — более чем на 7-10 единиц за сутки самым негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей", — написал он.

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней произойдет несколько резких взлетов атмосферного давления, которые будут чередоваться с падениями "до барического дна".

"То есть, практически каждые сутки мы будем стремительно "погружаться" в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток", — добавил он.

Тишковец считает, перепады вызваны серией североатлантических циклонов, которые спровоцируют быструю смену теплых и холодных воздушных масс.
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Общество , Евгений Тишковец
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