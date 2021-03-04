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Москва

В Госдуме предложили запретить пропаганду смены пола 

Говорит Москва 29 минут назад
В Госдуме предложили запретить пропаганду смены пола
Фото: РИА Новости
Предполагается, что изменения внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект партии «Единая Россия».
Уточняется, что также предлагается ввести запрет на пропаганду абортов и призывы к ним. Агентство уточняет, что эти вопросы поднимались на конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семьи и семейных ценностей». Участники заседания также выступили за ужесточение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.
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Общество , Госдума
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