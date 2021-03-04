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Сексистская акция автомойки возмутила россиянок 

Вероника Полынина 1 час назад
Сексистская акция автомойки возмутила россиянок
Фото: depositphotos.com
Жительниц Тюмени возмутила сексистская промо-акция к 8 марта на автомойке, пишет 72.ru.
Автомойка сообщила об акции «Чем выше юбка, тем больше скидка» в рассылке в мессенджере.
В рассылке говорилось, что с 1 по 8 марта клиенткам автомойки полагается скидка в зависимости от длины юбки. «Скромным и стеснительным» женщинам в миди предложили скидку 10%, «великолепным и просто лапушкам» в юбке выше колена — 20%, за мини-юбку пообещали дисконт 30%, а за «критически опасное мини» — 50%. А «богиням в бикини» автомойка пообещала помыть машину бесплатно.
Директором автомойки оказалась женщина. Она удивилась тому, что рекламное предложение могло кого-то оскорбить, и заявила, что подобная акция действует в их автомойке четвертый год подряд.
В Госдуме предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 марта
Тем не менее директор извинилась перед клиентками и объявила об отмене промо-акции. Вместо скидки за мини 8 марта девушкам пообещали дарить цветы и конфеты.

«Я сама работаю в мужской сфере и не понаслышке знаю, что такое сексизм, сталкивалась с ним не один раз. Но такой реакции я не ожидала», — призналась она.

К 23 февраля та же мойка устроила акцию «Служил значит заслужил». Отслужившие в армии мужчины или сотрудники МЧС получали скидку 23%.
Ранее, как писал «Рамблер», президента Организационного комитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори обвинили в сексизме из-за слов о коллегах-женщинах: по его мнению, из-за любви женщин к разговорам заседания комитетов стали слишком долгими.
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Общество , МЧС , Госдума
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