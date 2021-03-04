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Уникальное озеро России затопило нечистотами 

Lenta.ru 1 час назад
Уникальное озеро России затопило нечистотами
Фото: РИА Новости
В поселке Кадровик Челябинской области нечистотами затопило уникальное озеро Курлады, где гнездятся необычные для местности водоплавающие птицы. Проблема образовалась из-за канализационной аварии. Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на прокуратуру города Копейска.
Представители прокуратуры провели осмотр территории и пришли к выводу, что в поселке забился канализационный коллектор, из-за чего стоки с фекалиями попали на западный берег озера. В России оно известно тем, что там гнездятся кудрявые пеликаны и бакланы.
Вскоре правоохранительные органы возбудили в отношении организации «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», которая занимается водоснабжением местности, дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и транспортировании отходов производства и потребления». Материалы дела направили в министерство экологии.
По данным издания, проблемы с работой канализационного коллектора существуют в поселке с 2016 года. Местность уже подвергалась затоплению. Тогда на ремонт оборудования из бюджета области выделили более 50 миллионов рублей, однако окончательно решить вопрос не удалось.
В октябре 2020 года нечистоты затопили пруд на окраине Липецка. Причиной аварии стал засор в в водосточном канале, в который попали части мебели и подушки. Местные жители рассказали, что до этого самостоятельно ухаживали за участком и запустили в водоем рыбу. Однако из-за попадания стоков она погибла. Эксперты Роспотребнадзора взяли ситуацию под контроль.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , МВД , Копейск , Челябинская Область
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