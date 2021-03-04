Варламов предложил раскопать реку Неглинку в Москве

Варламов рассказал, что Неглинку, которую использовали для судоходства и рыбной ловли, начали уводить под землю после Отечественной войны 1812 года, а окончательно заковали в бетон и кирпич в советское время. Сейчас она течет под ЦУМом , Театральной, Манежной и Трубной площадями, вдоль Кремлевской стены, под Александровским садом и Цветным бульваром. Это одни из самых оживленных мест Москвы, и, по мнению блогера, с помощью реки их можно было бы сделать еще привлекательнее.

«Обладая богатым водным ресурсом, Москва почти не использует его в рекреационных целях. Сейчас, например, всего семь процентов территории московских набережных доступны для людей, остальные 93 — отданы под дороги», — пояснил он.

Также Варламов наглядно показал, как изменится общественное пространство, если Неглинку решат раскопать. Так, улица Неглинная, по его словам, из шумной дороги превратится в место для прогулок и проезда спецтехники и общественного транспорта. А на Цветном бульваре будет достаточно сократить число полос движения с четырех до двух, чтобы вывести реку наружу и сделать к ней доступ со стороны парка.