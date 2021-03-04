Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Блогер Варламов предложил раскопать реку Неглинку в центре Москвы 

Мослента и ещё 1 59 минут назад
Варламов предложил раскопать реку Неглинку в Москве
Фото: YouTube
Блогер Илья Варламов предложил раскопать реку Неглинную (Неглинку) в центре Москвы. Свой проект он представил на YouTube.
Варламов рассказал, что Неглинку, которую использовали для судоходства и рыбной ловли, начали уводить под землю после Отечественной войны 1812 года, а окончательно заковали в бетон и кирпич в советское время. Сейчас она течет под ЦУМом, Театральной, Манежной и Трубной площадями, вдоль Кремлевской стены, под Александровским садом и Цветным бульваром. Это одни из самых оживленных мест Москвы, и, по мнению блогера, с помощью реки их можно было бы сделать еще привлекательнее.

«Обладая богатым водным ресурсом, Москва почти не использует его в рекреационных целях. Сейчас, например, всего семь процентов территории московских набережных доступны для людей, остальные 93 — отданы под дороги», — пояснил он.

Также Варламов наглядно показал, как изменится общественное пространство, если Неглинку решат раскопать. Так, улица Неглинная, по его словам, из шумной дороги превратится в место для прогулок и проезда спецтехники и общественного транспорта. А на Цветном бульваре будет достаточно сократить число полос движения с четырех до двух, чтобы вывести реку наружу и сделать к ней доступ со стороны парка.

«Освобождение Неглинки сделает центр Москвы еще прекраснее, чем сейчас», — подчеркнул блогер.

Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Мослента: последние новости
Собянин предложил закрыть тему памятника на Лубянке Собянин предложил закрыть тему памятника на Лубянке «Скопинский маньяк» приехал в Москву «Скопинский маньяк» приехал в Москву Московские таксисты вспомнили необычные случаи и звездных пассажиров Московские таксисты вспомнили необычные случаи и звездных пассажиров
Комментарии
Общество , Илья Варламов , ЦУМ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение