Кадыров пошутил о розыске Пригожина ФБР

Как сообщал «Рамблер», ФБР пообещало выплатить вознаграждение в 250 тысяч долларов «за информацию, которая поспособствует аресту Евгения Викторовича Пригожина».

В ФБР заявили, что Пригожина разыскивают по делу о вмешательстве в политику и выборы США.

«Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», — так Кадыров ответил на объявление ФБР (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Глава Чечни попросил выплатить ему вознаграждение наличными.

«Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», — написал Кадыров.

Он пообещал, что после этого передаст ФБР точное местонахождение Пригожина.

За вознаграждением к ФБР также обращалась принадлежащая Пригожину компания «Конкорд». В компании заявили, что бизнесмена можно найти по адресу город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7.