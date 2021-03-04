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Москва

Кадыров «сдал» Пригожина ФБР 

Мария Иванова 1 час назад
Кадыров пошутил о розыске Пригожина ФБР
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о планах разбогатеть на четверть миллиона долларов благодаря бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как сообщал «Рамблер», ФБР пообещало выплатить вознаграждение в 250 тысяч долларов «за информацию, которая поспособствует аресту Евгения Викторовича Пригожина».
В ФБР заявили, что Пригожина разыскивают по делу о вмешательстве в политику и выборы США.

«Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», — так Кадыров ответил на объявление ФБР (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Глава Чечни попросил выплатить ему вознаграждение наличными.

«Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», — написал Кадыров.

Он пообещал, что после этого передаст ФБР точное местонахождение Пригожина.
За вознаграждением к ФБР также обращалась принадлежащая Пригожину компания «Конкорд». В компании заявили, что бизнесмена можно найти по адресу город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7.
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Общество , Рамзан Кадыров , Евгений Пригожин , ЕС , ФБР
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