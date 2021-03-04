Россиян предупредили об активностях хакеров в преддверии 8 марта 

Специалисты Роскачества предупредили граждан об активизации киберпреступников в канун 8 марта и призвали соблюдать базовые правила цифровой безопасности. Об этом 4 марта сообщается на сайте организации.

В преддверии праздника в прошлом году наблюдался 20%-й рост вредоносных рассылок на праздничную тему. Преступники в сети применяют похожие схемы «работы» для различных крупных событий (тотальная распродажа, праздники и другие значимые информационные поводы).

Обычно мошенники добираются до своих жертв тремя путями: с помощью электронных писем, рекламы в соцсетях и сообщений в мессенджерах, играя на базовых эмоциях человека (например, на жадности).

Злоумышленники призывают к срочному действию, обещая большую скидку, которая скоро закончится. Но чаще всего они создают клоны сайтов и рассылок реальных магазинов и компаний.

В преддверии 8 марта специалисты прогнозируют появление в Интернете фейковых страниц якобы косметических брендов, цветочных магазинов и сайтов, продающих подарки. Также вероятно, что будут создаваться поддельные сайты служб доставки, популярных магазинов одежды и электроники.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно избегать перехода по посторонним ссылкам, обращать внимание на доменное имя сайта, так как киберпреступники используют схожие с известными магазинами названия, но написанные с ошибками или заменёнными символами. Также рекомендуется проверять дату создания сайта, удостовериться, что он использует протокол https и просмотреть отзывы об интернет-магазине на сторонних ресурсах.

Кроме того, следует обращать внимание на такие индикаторы фейка, как обязательная предоплата, недоступность самовывоза и отсутствие возможности оплатить покупку при получении.

«Проверяйте реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего это реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька. Таким сайтам доверять нельзя», — добавили в Роскачестве.

Замглавы ведомства Илья Лоевский обратил внимание, что самой любимой уловкой мошенников являются низкие цены на товары и услуги. По его словам, огромное количество тех, кто не владеет правилами цифровой безопасности или слишком самоуверенно ведёт себя в Сети — и есть потенциальные жертвы киберпреступников.