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Минздрав: в России удалось предотвратить подъем смертности детей 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В России предотвратили рост смертности детей
Фото: depositphotos.com
Подъем смертности детей в России удалось предотвратить, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, передает ТАСС.
По ее словам, дети не часто умирают от COVID-19, в основном причиной смерти становятся сопутствующие заболевания.
Она также отметила, что на протяжении прошлого года вся служба работала, не было «паралича».
В ходе выступления на ХХIII Конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», Байбарина рассказала, что в 2020 году младенческая смертность в РФ сократилась до 4,5 промилле (в 2019 г. — 4,9), смертность в возрасте до пяти лет — до 5,7 промилле (в 2019 г. — 6,3), а общая детская смертность — до 40,5 промилле (в 2019 г. — 48,6).
В декабре прошлого года сообщалось, что в России снизилась младенческая смертность.
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Общество , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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