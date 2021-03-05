В России предотвратили рост смертности детей

Подъем смертности детей в России удалось предотвратить, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, передает ТАСС.

По ее словам, дети не часто умирают от COVID-19, в основном причиной смерти становятся сопутствующие заболевания.

Она также отметила, что на протяжении прошлого года вся служба работала, не было «паралича».

В ходе выступления на ХХIII Конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», Байбарина рассказала, что в 2020 году младенческая смертность в РФ сократилась до 4,5 промилле (в 2019 г. — 4,9), смертность в возрасте до пяти лет — до 5,7 промилле (в 2019 г. — 6,3), а общая детская смертность — до 40,5 промилле (в 2019 г. — 48,6).

В декабре прошлого года сообщалось, что в России снизилась младенческая смертность.