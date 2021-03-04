Верховный суд перечислил уважительные причины неуплаты алиментов 

«Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву)», — передает РИА «Новости» проект постановления пленума ВС.
«Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной», — отмечает суд.
«Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. В указанном случае подлежат исследованию иные обстоятельства, в частности: привлекалось ли такое лицо в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без уважительных причин», — отмечается в проекте.