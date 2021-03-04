Верховный суд перечислил уважительные причины неуплаты алиментов 

Верховный суд России назвал позволительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию, ошибка банка.

«Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву)», — передает РИА «Новости» проект постановления пленума ВС.

В то же время, подчеркивает суд, несогласие с размером алиментов не является уважительной причиной — сумму выплат можно оспорить в установленном законом порядке.

«Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной», — отмечает суд.

Постановление также рассматривает вопрос о невыплате алиментов осужденными — тут суды должны разбираться в каждом конкретном случае и смотреть, не уклонялся ли заключенный от работы.

«Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. В указанном случае подлежат исследованию иные обстоятельства, в частности: привлекалось ли такое лицо в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без уважительных причин», — отмечается в проекте.

В настоящее время проект направлен на доработку в редакционную комиссию. После его принятия пленумом ВС России российские суды должны будут руководствоваться этим постановлением при вынесении решений.